إصابة 5 أشخاص في هجوم طعن جنوب لندن

الوكيل الإخباري- أعلنت خدمة الإسعاف في لندن اليوم الخميس، أن خمسة أشخاص أصيبوا في هجوم طعن وقع في منطقة كرويدون بجنوب لندن.

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وذكرت شرطة العاصمة لندن في بيان، أنه تم القبض على رجل يشتبه بضلوعه في الحادث الذي وقع بالقرب من متجر "أزدا" الكبير، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية.