إصابة 5 أشخاص في هجوم طعن جنوب لندن

وذكرت شرطة العاصمة لندن في بيان، أنه تم القبض على رجل يشتبه بضلوعه في الحادث الذي وقع بالقرب من متجر "أزدا" الكبير، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ولم تكشف الشرطة حتى الآن عن الدوافع المحتملة وراء الهجوم، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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