إصابة 5 وافدين بشظايا صاروخ إيراني تم اعتراضه في أبو ظبي

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب أبو ظبي للإعلام تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة خليفة الاقتصادية في أبو ظبي، إثر اعتراض الدفاعات الجوية صاروخا إيرانيا.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الحادث أسفر عن تعرض 5 أشخاص من الجنسية الهندية لإصابات تتراوح ما بين المتوسطة والبسيطة، جراء سقوط شظايا في محيط المنطقة.