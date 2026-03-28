إصابة 5 وافدين بشظايا صاروخ إيراني تم اعتراضه في أبو ظبي

السبت، 28-03-2026 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب أبو ظبي للإعلام تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة خليفة الاقتصادية في أبو ظبي، إثر اعتراض الدفاعات الجوية صاروخا إيرانيا.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الحادث أسفر عن تعرض 5 أشخاص من الجنسية الهندية لإصابات تتراوح ما بين المتوسطة والبسيطة، جراء سقوط شظايا في محيط المنطقة.

 

وأكدت الجهات المختصة أن الإصابات التي تعرض لها الخمسة جاءت نتيجة الاعتراض الناجح للصاروخ الباليستي من قبل أنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أنها تواصل متابعتها للحادث.

 

 
 


