إصابة 6 أشخاص في هجوم صاروخي روسي على كييف

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الوكيل الإخباري- أسفر هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف عن إصابة 6 أشخاص السبت، في الوقت الذي تصعد فيه موسكو هجماتها على المدينة. اضافة اعلان





وتشن موسكو هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على كييف بشكل منتظم منذ الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.



لكن استخدامها للصواريخ البالستية فائقة السرعة شكل تحديا لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، فقد أيقظ انفجار صاروخ هذا الاسبوع في سماء كييف السكان النائمين قبل انطلاق صافرات الإنذار.



وكتب تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تليغرام "ارتفع عدد المصابين في العاصمة إلى ستة".



وكان تكاتشينكو قد أكد في وقت سابق أن روسيا "تشن هجوما صاروخيا على العاصمة"، داعيا السكان إلى "البقاء في أماكن آمنة".



وأشار إلى أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بينما تلقى ثلاثة العلاج في موقع الحادث، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.





