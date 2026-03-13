الجمعة 2026-03-13 02:20 ص

إصابة 6 جنود فرنسيين جراء "هجوم بمسيرات" في العراق

علم العراق
العراق
 
الجمعة، 13-03-2026 12:52 ص

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الفرنسي، الخميس، إنّ 6 جنود فرنسيين كانوا يشاركون في تدريبات لمكافحة الإرهاب مع شركاء عراقيين أصيبوا إثر هجوم بطائرة مسيرة في أربيل.

اضافة اعلان


وأضاف الجيش في بيان أنه تم نقل الجنود الستة فورا إلى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج في العراق، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

فلسطين غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان شرق خان يونس ومدينة غزة

طائرة أميركية عسكرية

عربي ودولي الجيش الأميركي: تحطم طائرة تزويد وقود أميركية غرب العراق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الحرب على إيران تمضي "بسرعة كبيرة"

شعار القيادة المركزية الأميركية

عربي ودولي فقدان طائرة تزويد بالوقود أميركية وعمليات البحث جارية

علم إيران

عربي ودولي إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران نحو أهداف في المنطقة

مضيق هرمز

عربي ودولي طهران: ينبغي للسفن التنسيق مع البحرية لعبور مضيق هرمز

سامسونج إلكترونيكس تكشف عن تقنيات حماية بيانات متقدمة في هواتف سلسلة Galaxy S26 وتطلق أول شاشة بخصوصية مدمجة حصرياً في طراز Ultra

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس تكشف عن تقنيات حماية بيانات متقدمة في هواتف سلسلة Galaxy S26 وتطلق أول شاشة بخصوصية مدمجة حصرياً في طراز Ultra

علم العراق

عربي ودولي إصابة 6 جنود فرنسيين جراء "هجوم بمسيرات" في العراق



 






الأكثر مشاهدة