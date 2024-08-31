إصابة 7 عسكريين أميركيين غربي العراق

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن 5 من هؤلاء أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب 2 بسبب سقوطهما، مؤكدا أن حال كل المصابين مستقرة.
وكانت "سنتكوم" أعلنت، أمس الجمعة، إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من 29 أغسطس، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصر داعش.
وذكرت أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.
-
أخبار متعلقة
-
اليابان: إلغاء 60 رحلة جوية وتحذيرات من انهيارات أرضية جراء إعصار
-
روسيا تستعين بلواء الدببة.. ماذا تعرف عنه؟
-
6 إصابات في حادث طعن غرب ألمانيا
-
سقوط 3 صواريخ في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى
-
فنلندا تبدأ بتنفيذ مشروع التخلص من النفايات النووية
-
5 قتلى و46 إصابة بضربة أوكرانية على بيلغورود (فيديو)
-
إصابة خمسة من المدنيين وقوات الأمن العراقي جنوبي البلاد
-
عملية أميركية عراقية تفضي لمقتل 15 "داعشي"