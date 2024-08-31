 
السبت 2024-08-31 11:09 ص
 

 

إصابة 7 عسكريين أميركيين غربي العراق

من المصدر
من المصدر
السبت، 31-08-2024 09:27 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم السبت، أن 7 جنود أميركيين أصيبوا بجروح خلال "الغارة المشتركة" التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار بغرب العراق، يوم الخميس، وأدت الى مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن 5 من هؤلاء أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب 2 بسبب سقوطهما، مؤكدا أن حال كل المصابين مستقرة.

اضافة اعلان


وكانت "سنتكوم" أعلنت، أمس الجمعة، إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من 29 أغسطس، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصر داعش.

 

 وأضافت "عناصر داعش كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة انتحارية متفجرة".
وذكرت أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.

 
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين قوات الاحتلال تحاصر منزلا في حارة الدمج بجنين

من المصدر

تكنولوجيا الفراولة.. OpenAI تقترب من إطلاق الجيل الخامس من ChatGPT

فيسبوك

تكنولوجيا خطأ تقني وراء تغيير لون أيقونة "فيسبوك"

من المصدر

منوعات زواج أميرة النرويج بـ"المشعوذ".. تفاصيل الزفاف المنتظر

تعبيرية

طب وصحة دراسة تكشف فائدة مذهلة للأطعمة المرّة

دمار في اليابان جراء إعصار "شانشان"

عربي ودولي اليابان: إلغاء 60 رحلة جوية وتحذيرات من انهيارات أرضية جراء إعصار

من المصدر

أخبار محلية "الديوان" يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها

تعبيرية

منوعات لماذا تزداد المشاكل بين الزوجين في أيام العطلات؟



 


الأكثر مشاهدة