إصابة 7 مدنيين بقصف (قسد) والجيش السوري يتصدى

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، بإصابة 7 مواطنين جراء قصف من قوات سورية الديمقراطية براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية على قرية الكيارية بريف منبج شمال شرقي حلب. اضافة اعلان





وقالت وزارة الدفاع السورية إنها تصدت لهجوم من قوات سورية الديمقراطية على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج