إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار في ولاية أريزونا

ووقع الحادث يوم الأحد حوالي الساعة الثانية صباحا بتوقيت الولاية، وذكرت الصحيفة أن رجلا أطلق النار على حشد من الناس في وسط المدينة.
واستخدمت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث أسلحتها النارية ضد المشتبه به.
وأضافت الصحيفة: "نُقل 9 أشخاص يُزعم أن المشتبه به أطلق النار عليهم إلى المستشفى في حالة حرجة".
بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست "نُقل المشتبه به إلى المستشفى في حالة حرجة، وتُجري الشرطة تحقيقا في الحادث".
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