الإثنين 2026-07-20 12:57 ص

إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار في ولاية أريزونا

ب
من موقع الحادثة
 
الأحد، 19-07-2026 11:51 م

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن قسم شرطة مدينة توسان بولاية أريزونا، بوقوع حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح خطيرة.

ووقع الحادث يوم الأحد حوالي الساعة الثانية صباحا بتوقيت الولاية، وذكرت الصحيفة أن رجلا أطلق النار على حشد من الناس في وسط المدينة.

اضافة اعلان


واستخدمت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث أسلحتها النارية ضد المشتبه به.


وأضافت الصحيفة: "نُقل 9 أشخاص يُزعم أن المشتبه به أطلق النار عليهم إلى المستشفى في حالة حرجة".


بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست "نُقل المشتبه به إلى المستشفى في حالة حرجة، وتُجري الشرطة تحقيقا في الحادث".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إسبانيا تهيمن على نهائي كأس العالم .. وطرد أرجنتيني يزيد المعاناة قبل الأشواط الإضافية

كأس العالم إسبانيا تهيمن على نهائي كأس العالم .. وطرد أرجنتيني يزيد المعاناة قبل الأشواط الإضافية

ب

عربي ودولي إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار في ولاية أريزونا

ب

عربي ودولي الكويت تدين العدوان الإيراني على محطة للكهرباء وتقطير المياه

نهائي العالم .. إسبانيا تتسيد الشوط الأول أمام الأرجنتين دون أهداف

كأس العالم نهائي العالم .. إسبانيا تتسيد الشوط الأول أمام الأرجنتين دون أهداف

ل

عربي ودولي القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل جندي شمال العراق

ا

أخبار محلية بلدية عجلون تبحث تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

ب

كأس العالم ترامب يتوقع بطل كأس العالم 2026

تعرف على ترتيب أفضل هدافي مونديال 2026 قبل النهائي

كأس العالم تعرف على ترتيب أفضل هدافي مونديال 2026 قبل النهائي



 
 






الأكثر مشاهدة

 