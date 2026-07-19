إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار في ولاية أريزونا

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن قسم شرطة مدينة توسان بولاية أريزونا، بوقوع حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح خطيرة.



ووقع الحادث يوم الأحد حوالي الساعة الثانية صباحا بتوقيت الولاية، وذكرت الصحيفة أن رجلا أطلق النار على حشد من الناس في وسط المدينة.

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واستخدمت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث أسلحتها النارية ضد المشتبه به.



وأضافت الصحيفة: "نُقل 9 أشخاص يُزعم أن المشتبه به أطلق النار عليهم إلى المستشفى في حالة حرجة".