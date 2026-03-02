الإثنين 2026-03-02 01:37 م

إصابتان إثر سقوط شظايا في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

الإثنين، 02-03-2026 11:43 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب عاملان في مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، اليوم الاثنين، إثر سقوط شظايا صاروخية، وفق ما أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك".اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أوضح الناطق الرسمي للشركتين غانم العتيبي في بيان، أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا أن الحالتين مستقرتان حاليا وتخضعان للمتابعة الطبية.

وأكد العتيبي أن العمليات التشغيلية والإنتاجية في المصفاة لم تتأثر ولم تشهد أي تعطل، حيث باشرت فرق الطوارئ مهامها فور وقوع الحادث، كما تم تفعيل خطة الاستجابة السريعة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين والمنشآت التي لم تسجل أي أضرار.

وأشار الى أن مصفاة ميناء الأحمدي تعمل بكامل طاقتها المعتادة مع إيلاء الأولوية القصوى لسلامة كوادرها في جميع المواقع.
 
 


