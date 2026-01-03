إضاءة ولاية نيويورك باللون الأخضر احتفالاً بتراث وثقافة الأميركيين المسلمين

وحسب بيان صحفي فإن المعالم التي أضيئت الليلة الماضية بالأخضر هي: برج مركز التجارة العالمي، جسر الحاكم ماريو كومو، جسر كوسيوسكو، مبنى جامعة سوني، مبنى التعليم الحكومي، مبنى مكتب الولاية (ألفريد سميث)، مبنى إمباير ستيت بلازا، معرض الولاية اكسبو، جسر فرانكلين روزفلت، محطة غراند سنترال، مطار ألباني الدولي، محطة القطارات في محطة بنسلفانيا، جسر فايربورت، قاعة قطارات موينيهان، منارة جزيرة روزفلت، وشلالات نياجارا.
وقالت الحاكمة هوشول بهذه المناسبة "باعتبارها موطنًا لأكبر عدد من الأميركيين المسلمين في البلاد، تفخر نيويورك بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي يستمر طوال شهر كامل، تقديرًا للقيم والإيمان والتقاليد الخاصة بمجتمعاتنا الأميركية المسلمة"، مؤكدة بالقول "تظل نيويورك ملتزمة بأن تكون منارة للأمل والتسامح والشمولية، تحتفي بتنوع سكانها من الأميركيين المسلمين وتحميهم من الإسلاموفوبيا والكراهية والانحياز والأذى".
