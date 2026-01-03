السبت 2026-01-03 10:38 ص

إضاءة ولاية نيويورك باللون الأخضر احتفالاً بتراث وثقافة الأميركيين المسلمين

ن
جانب من الاحتفال
السبت، 03-01-2026 08:29 ص

الوكيل الإخباري- أصدرت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، الليلة الماضية، أمرا يعلن كانون الثاني شهر التراث الأميركي المسلم في جميع أنحاء الولاية ووجهت إلى إضاءة 16 معلمًا من معالم الولاية باللون الأخضر ليلة الجمعة "احتفالاً بتراث وثقافة الأميركيين المسلمين".

اضافة اعلان


وحسب بيان صحفي فإن المعالم التي أضيئت الليلة الماضية بالأخضر هي: برج مركز التجارة العالمي، جسر الحاكم ماريو كومو، جسر كوسيوسكو، مبنى جامعة سوني، مبنى التعليم الحكومي، مبنى مكتب الولاية (ألفريد سميث)، مبنى إمباير ستيت بلازا، معرض الولاية اكسبو، جسر فرانكلين روزفلت، محطة غراند سنترال، مطار ألباني الدولي، محطة القطارات في محطة بنسلفانيا، جسر فايربورت، قاعة قطارات موينيهان، منارة جزيرة روزفلت، وشلالات نياجارا.


وقالت الحاكمة هوشول بهذه المناسبة "باعتبارها موطنًا لأكبر عدد من الأميركيين المسلمين في البلاد، تفخر نيويورك بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي يستمر طوال شهر كامل، تقديرًا للقيم والإيمان والتقاليد الخاصة بمجتمعاتنا الأميركية المسلمة"، مؤكدة بالقول "تظل نيويورك ملتزمة بأن تكون منارة للأمل والتسامح والشمولية، تحتفي بتنوع سكانها من الأميركيين المسلمين وتحميهم من الإسلاموفوبيا والكراهية والانحياز والأذى".


بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

منوعات ترامب يكشف السرّ وراء الكدمات المستمرة على يده - فيديو

ا

أخبار محلية إغلاق طريق السلط - وادي شعيب - الأغوار الوسطى بسبب الانهيارات

و

الوفيات وفيات السبت 3-1-2026

ت

عربي ودولي سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس

ت

أخبار محلية البريد الأردني يفعّل 110 نوافذ بريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية

ت

عربي ودولي تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في جبال ولاية أريزونا الأمريكية

ل

منوعات مشهد مرعب في جنوب أفريقيا.. قارب يعلق على حافة شلال شاهق

ت

عربي ودولي تحذير عسكري من واشنطن: انتهاك الخطوط الحمراء الروسية سيكلف الغرب ثمنا باهظا



 






الأكثر مشاهدة