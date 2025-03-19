إضراب تحذيري يشل النقل العام ويغلق المترو في برلين لمدة 48 ساعة

الإضراب الذي بدأ في ساعات الصباح الأولى سيشمل توقف قطارات الأنفاق، الترام، والحافلات حتى صباح الجمعة، ولن يشمل قطارات أو حافلات النقل الإقليمي.
يعد هذا الإضراب الرابع في سلسلة مفاوضات الأجور الجماعية لنحو 16 ألف موظف، مع الإعلان عن احتمال تنفيذ إضرابات غير محددة المدة في حال فشل المفاوضات.
روسيا اليوم
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