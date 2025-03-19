 
الأربعاء 2025-03-19 12:21 م
 

إضراب تحذيري يشل النقل العام ويغلق المترو في برلين لمدة 48 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 19-03-2025 10:36 ص
الوكيل الإخباري-   سيتعين على سكان برلين الاستعداد لشلل كامل في حركة النقل العام اليوم الأربعاء وغدًا الخميس في إطار إضراب تحذيري دعت إليه نقابة "فيردي" العمالية. اضافة اعلان


الإضراب الذي بدأ في ساعات الصباح الأولى سيشمل توقف قطارات الأنفاق، الترام، والحافلات حتى صباح الجمعة، ولن يشمل قطارات أو حافلات النقل الإقليمي.

يعد هذا الإضراب الرابع في سلسلة مفاوضات الأجور الجماعية لنحو 16 ألف موظف، مع الإعلان عن احتمال تنفيذ إضرابات غير محددة المدة في حال فشل المفاوضات.

روسيا اليوم 
 
 
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