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إطلاق أكثر من 20 صاروخًا باتجاه صفد وسديروت

إطلاق صواريخ باتجاه صفد وسديروت
إطلاق صواريخ باتجاه صفد وسديروت
الجمعة، 23-08-2024 07:24 م
الوكيل الإخباري-    أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عن إطلاق صاروخين انطلقا من شمال قطاع غزة نحو سديروت، و20 صاروخا قادما من لبنان باتجاه مدينة صفد.اضافة اعلان


وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمكن من اعتراض إطلاق واحد متجه نحو سديروت، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات، وبشأن الصواريخ المتجهة نحو صفد "تم اعتراض بعضها، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات".
gnews

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