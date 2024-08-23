إطلاق أكثر من 20 صاروخًا باتجاه صفد وسديروت

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمكن من اعتراض إطلاق واحد متجه نحو سديروت، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات، وبشأن الصواريخ المتجهة نحو صفد "تم اعتراض بعضها، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات".
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