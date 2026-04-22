إطلاق النار على 3 سفن في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قالت مصادر في قطاع الأمن البحري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأربعاء إن ثلاث سفن حاويات على الأقل تعرضت لإطلاق نار في مضيق هرمز.





وفرضت إيران قيودا على السفن التي تعبر المضيق، ردا على القصف الأميركي والإسرائيلي للبلاد وعلى الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.



وتعرّضت سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا لأضرار في غرفة القيادة بعد تعرضها لإطلاق نار وقذائف صاروخية شمال شرقي سلطنة عمان.



وذكرت الهيئة أن قبطان السفينة أبلغ عن اقتراب زورق حربي تابع للحرس الثوري الإيراني، وتعرضت السفينة بعدها لإطلاق نار، لكن دون الإبلاغ عن اندلاع أي حرائق أو حدوث ضرر بيئي، وجميع أفراد الطاقم بخير.



وأفادت مصادر في الأمن البحري بوجود ثلاثة أشخاص على متن الزورق الحربي.



وأفاد قبطان سفينة الحاويات التي تشغلها شركة يونانية بعدم تلقي أي اتصال لاسلكي قبل حدوث الواقعة، مشيرا إلى أنه تم إخطار السفينة في البداية بحصولها على تصريح لعبور المضيق.



وقالت الهيئة في وقت لاحق إن سفينة حاويات ثانية ترفع علم بنما تعرضت لإطلاق نار على بعد حوالي ثمانية أميال بحرية غربي إيران، دون أن تتعرّض لأي أضرار، وإن أفراد طاقمها بخير.



وذكرت مصادر أمن بحري أن سفينة حاويات ثالثة ترفع علم ليبيريا تعرضت لإطلاق نار على بعد مسافة مماثلة غربي إيران في أثناء خروجها من المضيق. ولم تلحق بالسفينة أي أضرار وتوقفت في المياه.



وأضافت المصادر أن طاقمها لم يتعرض لأذى.



وقبل اندلاع الحرب في 28 شباط، كان هذا المضيق يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.









