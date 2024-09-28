إطلاق رشقة صاروخية جديدة من لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل

الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار صباح اليوم السبت في محيط صفد بالجليل بعد إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان.

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وكان أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته نفذت فجر اليوم السبت غارات جديدة على أهداف لحزب الله في بيروت.