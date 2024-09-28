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إطلاق رشقة صاروخية جديدة من لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل

جانب من قصف الاحتلال للضاحية الجنوبية
جانب من قصف الاحتلال للضاحية الجنوبية
السبت، 28-09-2024 07:08 ص

الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار صباح اليوم السبت في محيط صفد بالجليل بعد إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان.

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وكان أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته نفذت فجر اليوم السبت غارات جديدة على أهداف لحزب الله في بيروت.


وقبيل الفجر، شن الطيران الإسرائيلي ما لا يقل عن 30 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى لاشتعال حرائق في عدد من المباني المستهدفة.

 
gnews

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