إطلاق رشقة صاروخية جديدة من لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل

وقبيل الفجر، شن الطيران الإسرائيلي ما لا يقل عن 30 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى لاشتعال حرائق في عدد من المباني المستهدفة.
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