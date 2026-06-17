إطلاق صاروخين باتجاه قوات إسرائيلية جنوبي لبنان

وفي تطور متزامن، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في منطقة زرعيت بالجليل الغربي عقب الاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان.
من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحادثة نتجت عن تشخيص خاطئ لتسلل مسيّرة، مؤكدة عدم إطلاق أي صواريخ اعتراضية وانتهاء الحدث.
كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي دوت في زرعيت بالجليل الغربي جاءت نتيجة تشخيص خاطئ، مشيراً إلى انتهاء الحادثة دون تسجيل اختراق جوي.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر إيراني: مسودة مذكرة التفاهم التي نشرتها "بلومبيرغ" بين الولايات المتحدة وإيران غير دقيقة
-
الأمين العام لحلف الناتو: فتح مضيق هرمز سيشكّل "خطوة كبيرة إلى الأمام"
-
مستشار لترامب يروج لخطة تقاسم السلطة في ليبيا
-
بلومبيرغ: الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات النفط الإيراني فور التوقيع
-
عون يبحث مع قائد القوات الدولية أوضاع جنوب لبنان
-
منظمة العفو الدولية: منع عودة سكان جنوب لبنان إلى قراهم قد يرقى إلى جريمة حرب
-
شهيدان في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على جنوب لبنان
-
بلومبيرغ: سفن تغيّر مواقعها مع استعداد طهران لبيع نفطها