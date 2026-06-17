إطلاق صاروخين باتجاه قوات إسرائيلية جنوبي لبنان

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر بإطلاق صاروخين باتجاه قوات إسرائيلية في محيط بلدة كفرتبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وفي تطور متزامن، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في منطقة زرعيت بالجليل الغربي عقب الاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان.



من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحادثة نتجت عن تشخيص خاطئ لتسلل مسيّرة، مؤكدة عدم إطلاق أي صواريخ اعتراضية وانتهاء الحدث.



كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي دوت في زرعيت بالجليل الغربي جاءت نتيجة تشخيص خاطئ، مشيراً إلى انتهاء الحادثة دون تسجيل اختراق جوي.









