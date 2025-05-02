الجمعة 2025-05-02 04:11 م
 

إطلاق صاروخ ثانٍ من اليمن باتجاه إسرائيل

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أرشيفية
 
الجمعة، 02-05-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

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وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

 

وبعد إطلاق الصاروخ دوت صافرات الإنذار في إسرائيل.

 
gnews

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