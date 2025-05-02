إطلاق صاروخ ثانٍ من اليمن باتجاه إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

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وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.