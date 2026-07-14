إطلاق صفارات الإنذار في البحرين

الوكيل الإخباري- دوّت صفارات الإنذار في البحرين الثلاثاء، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية التي طلبت من السكان الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، في ظل تعرضها لهجمات إيرانية.

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