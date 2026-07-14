إطلاق صفارات الإنذار في البحرين

وأفاد بيان للوزارة نشر على منصة إكس "تم إطلاق صفارة الإنذار.. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".
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