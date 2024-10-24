إطلاق صفارات الإنذار في المالكية بالجليل الأعلى

الوكيل الإخباري- أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في المالكية بالجليل الأعلى.

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وكانت أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في أدميت وياعره بشمال إسرائيل تحذيرا من سقوط صواريخ. يأتي ذلك مع أنباء عن اعتراض مسيرة في سماء مدينة طبريا دون دوي صفارات الإنذار.

في حين استهدفت 17 غارة إسرائيلية، الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الساعات الماضية، فيما أعلن الجيش اللبناني استشهاد 3 من عناصره بينهم ضابط في استهداف إسرائيلي في بنت جبيل جنوب لبنان.



