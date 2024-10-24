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إطلاق صفارات الإنذار في المالكية بالجليل الأعلى

جانب من القصف في الجليل
جانب من القصف في الجليل
الخميس، 24-10-2024 10:15 ص

الوكيل الإخباري- أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في المالكية بالجليل الأعلى.

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وكانت أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في أدميت وياعره بشمال إسرائيل تحذيرا من سقوط صواريخ. يأتي ذلك مع أنباء عن اعتراض مسيرة في سماء مدينة طبريا دون دوي صفارات الإنذار.

 

في حين استهدفت 17 غارة إسرائيلية، الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الساعات الماضية، فيما أعلن الجيش اللبناني استشهاد 3 من عناصره بينهم ضابط في استهداف إسرائيلي في بنت جبيل جنوب لبنان.

وتشهد منطقة الجليل منذ معركة طوفان الأقصى -التي شنتها المقاومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة– حالة نزوح وتدهور حاد في الوضع الأمني والاقتصادي، بسبب التصعيد العسكري والقصف الصاروخي المستمر من قبل حزب الله.

 
gnews

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