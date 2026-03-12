إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

وأفادت بأن صفارات الإنذار دوت في الجولان ومناطق واسعة في شمال إسرائيل عقب رصد الصواريخ.
من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الصواريخ التي أُطلقت من إيران باتجاه شمال إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات.
