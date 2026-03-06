إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكّدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن البدء بموجة جديدة من الهجمات الصاروخية.



وقال الجيش، في بيان، إن قيادة الجبهة الداخلية أرسلت خلال الدقائق الأخيرة تعليمات تحذيرية مسبقة مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية.



ودعا البيان السكان إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية، مشددًا على أنها تسهم في إنقاذ الأرواح.