إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن البدء بموجة جديدة من الهجمات الصاروخية.
وقال الجيش، في بيان، إن قيادة الجبهة الداخلية أرسلت خلال الدقائق الأخيرة تعليمات تحذيرية مسبقة مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية.
ودعا البيان السكان إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية، مشددًا على أنها تسهم في إنقاذ الأرواح.
كما طُلب من السكان التوجه إلى الملاجئ أو الأماكن المحصنة فور تلقي الإنذار والبقاء فيها حتى صدور إشعار جديد، مع التأكيد أن الخروج من هذه الأماكن لن يكون ممكنًا إلا بعد تلقي تعليمات صريحة من الجهات المختصة، وضرورة الاستمرار في اتباع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.
