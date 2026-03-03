إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل

-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يصدر إنذارات جديدة بالإخلاء لعشرات المناطق في لبنان
-
رسالة إلى 50 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط: انتهى وقت الاستعداد وحان وقت التحرك!
-
ويتكوف: إيران تمسكت بتخصيب الوقود النووي بالمفاوضات
-
إيران: استهدفنا قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين
-
حزب الله اللبناني: إطلاق طائرات مسيرة على شمال إسرائيل
-
العراق: تعرض قاعدة بلد الجوية لهجوم بمسيرتين
-
وزارة الدفاع السعودية: هجوم بمسيرتين على السفارة الأميركية في الرياض وحريق محدود
-
إسرائيل تعلن اغتيال قائد الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان