الأربعاء 2026-04-15 10:01 ص

إطلاق صواريخ من لبنان نحو عكا ونهاريا وإنذارات واسعة في الجليل

الأربعاء، 15-04-2026 09:10 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه جرى رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه عكا ونهاريا ومناطق بالجليل، مؤكدة أن الجيش اعترض عددًا منها.


وأضافت الإذاعة أن حزب الله أطلق 30 صاروخًا نحو بلدات الشمال منذ صباح اليوم، مما دفع عشرات آلاف المستوطنين إلى الملاجئ.

من جانبها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في 20 مستوطنة على الأقل في الجليل الغربي، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في مدينة عكا لأول مرة منذ يومين.

وفي سياق متصل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في مستوطنة دوفيف بالقطاع الأوسط من الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان.
 
 


