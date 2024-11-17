إطلاق قنبلتين ضوئيتين قرب منزل نتنياهو

وقالت الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية شين بيت في بيان إن "قنبلتين ضوئيتين سقطتا في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء"، موضحين أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل عند وقوع هذا الحادث "الخطير".
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قال إن إلقاء قنابل مضيئة على منزل نتنياهو تجاوز للخطوط الحمراء فقد تُلقى ذخيرة حية عليه غدا.
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