إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران نحو أهداف في المنطقة

وأوضحت أنها استخدم في الهجوم صواريخ “خرمشهر” برأس حربي يزن طنين، إضافة إلى صواريخ “عماد” و”خيبرشكن” برأس حربي يزن طنا واحدا.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الأميركي: تحطم طائرة تزويد وقود أميركية غرب العراق
-
ترامب: الحرب على إيران تمضي "بسرعة كبيرة"
-
فقدان طائرة تزويد بالوقود أميركية وعمليات البحث جارية
-
طهران: ينبغي للسفن التنسيق مع البحرية لعبور مضيق هرمز
-
إصابة 6 جنود فرنسيين جراء "هجوم بمسيرات" في العراق
-
الدولية للهجرة تستنكر استهداف النازحين في بيروت
-
سفير إيران لدى الأمم المتحدة ينفي عزم طهران إغلاق مضيق هرمز
-
إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي بولاية ميشيغان الأميركية