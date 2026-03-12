إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي بولاية ميشيغان الأميركية

ولم يُعلن عن إصابة أي شخص آخر بجروح خطيرة في الواقعة.
وأبلغت شرطة ميشيغان عن واقعة إطلاق نار في الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش في كنيس معبد إسرائيل في ضاحية ويست بلومفيلد بمدينة ديترويت. ولم يتضح من الإحاطات الأولية التي قدمها مسؤولو إنفاذ القانون ما إذا كان المشتبه به مسلحا.
