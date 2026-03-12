الجمعة 2026-03-13 12:44 ص

إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي بولاية ميشيغان الأميركية

الخميس، 12-03-2026 11:40 م

الوكيل الإخباري-   قالت السلطات الأميركية إن مشتبها به قُتل في مواجهة مع أفراد الأمن بعد أن اقتحم بشاحنته أبواب كنيس يهودي في منطقة ديترويت بولاية ميشيغان الخميس.

ولم يُعلن عن إصابة أي شخص آخر بجروح خطيرة في الواقعة.


وأبلغت شرطة ميشيغان عن واقعة إطلاق نار في الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش في كنيس معبد إسرائيل في ضاحية ويست بلومفيلد بمدينة ديترويت. ولم يتضح من الإحاطات الأولية التي قدمها مسؤولو إنفاذ القانون ما إذا كان المشتبه به مسلحا.

 
 


