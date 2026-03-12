إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي بولاية ميشيغان الأميركية

الوكيل الإخباري- قالت السلطات الأميركية إن مشتبها به قُتل في مواجهة مع أفراد الأمن بعد أن اقتحم بشاحنته أبواب كنيس يهودي في منطقة ديترويت بولاية ميشيغان الخميس.

ولم يُعلن عن إصابة أي شخص آخر بجروح خطيرة في الواقعة.