الأربعاء 2026-04-08 11:07 م

إطلاق نار على مقر القنصلية الإسرائيلية باسطنبول

من مكان اطلاق النار
 
الثلاثاء، 07-04-2026 01:55 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام بوقوع إطلاق نار على مقر القنصلية الإسرائيلية بمدينة اسطنبول التركية، وسط أنباء تفيد باعتقال المهاجم.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن القنصلية الإسرائيلية العامة في ليفنت، إسطنبول، تلقت بلاغات عن إطلاق نار. وتم إرسال فرق عديدة من الشرطة إلى الموقع.

وأفادت مصادر أمنية لشبكة "سي إن إن تورك" بمقتل مهاجمين وجرح ثالث وإصابة شرطيين في الهجوم.

 

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه لا مصابين إسرائيليين في حادثة إطلاق النار.

 
 


رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






