إطلاق نار على مقر القنصلية الإسرائيلية باسطنبول

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام بوقوع إطلاق نار على مقر القنصلية الإسرائيلية بمدينة اسطنبول التركية، وسط أنباء تفيد باعتقال المهاجم.



وذكرت وسائل إعلام تركية أن القنصلية الإسرائيلية العامة في ليفنت، إسطنبول، تلقت بلاغات عن إطلاق نار. وتم إرسال فرق عديدة من الشرطة إلى الموقع.

وأفادت مصادر أمنية لشبكة "سي إن إن تورك" بمقتل مهاجمين وجرح ثالث وإصابة شرطيين في الهجوم.

