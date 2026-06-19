الجمعة 2026-06-19 01:14 ص

إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في نيويورك

إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في نيويورك
إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في نيويورك
 
الجمعة، 19-06-2026 01:04 ص
الوكيل الإخباري-    ألقت شرطة نيويورك القبض على قاصر بعد عملية إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير حوالي الساعة الرابعة عصر يوم الخميس، بالقرب من شارع 44 الغربي والجادة السابعة.اضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخصين يخرجان إلى الشارع ويطلقان النار قبل أن يلوذا بالفرار، ولم يُصب أحد بأذى، ولا يزال الدافع غير معروف.

وقد ضبطت الشرطة مسدسا واحدا، وما زالت تبحث عن آخرين محتملين، بينما لم يكشف عن عمر القاصر سوى أنه دون 18 عاما.

تسبب الحادث في تأخيرات مرورية وإغلاق للطرق وتعطيل لوسائل النقل القريبة، وما زالت الشرطة تحقق في موقع الحادث.
 
 


gnews

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