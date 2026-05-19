الثلاثاء 2026-05-19 08:33 ص

إطلاق نار من سيارة أسفر عن مقتل 4 أشخاص في تركيا

إطلاق نار من سيارة أسفر عن مقتل 4 أشخاص جنوبي تركيا
من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 19-05-2026 07:41 ص
الوكيل الإخباري-   قتل مسلح 4 أشخاص وأصاب 8 آخرين، في هجوم وقع قرب مدينة مرسين جنوبي تركيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.اضافة اعلان


وقالت مصادر إن المشتبه به الذي تتم ملاحقته أطلق النار أولا داخل مطعم، فأردى مالكه وموظفا فيه قتيلين وأصاب عددا من الزبائن.

وخلال فراره أطلق النار مجددا، فقتل رجلين آخرين.

ووقع الحادث في محاذاة طريق على بعد 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مرسين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مشهد سماوي نادر يزين سماء الأردن مساء الخميس

أخبار محلية مشهد سماوي نادر يزين سماء الأردن مساء الخميس

جامعة تقرر الدوام عن بعد الأحد القادم وعطلة اليوم الثلاثاء

أخبار محلية جامعة تقرر الدوام عن بعد الأحد القادم وعطلة اليوم الثلاثاء

ثلاث إصابات بحادثي تصادم على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

أخبار محلية ثلاث إصابات بحادثي تصادم على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

تعبيرية

أسواق ومال تراجع العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 2%

نمم

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

ترامب يتابع الهجوم على مركز إسلامي في سان دييغو: الوضع مروع

عربي ودولي ترامب يتابع الهجوم على مركز إسلامي في سان دييغو: الوضع مروع

إطلاق نار من سيارة أسفر عن مقتل 4 أشخاص جنوبي تركيا

عربي ودولي إطلاق نار من سيارة أسفر عن مقتل 4 أشخاص في تركيا

. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟

أخبار محلية كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 