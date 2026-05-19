إطلاق نار من سيارة أسفر عن مقتل 4 أشخاص في تركيا

الوكيل الإخباري- قتل مسلح 4 أشخاص وأصاب 8 آخرين، في هجوم وقع قرب مدينة مرسين جنوبي تركيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.





وقالت مصادر إن المشتبه به الذي تتم ملاحقته أطلق النار أولا داخل مطعم، فأردى مالكه وموظفا فيه قتيلين وأصاب عددا من الزبائن.



وخلال فراره أطلق النار مجددا، فقتل رجلين آخرين.



ووقع الحادث في محاذاة طريق على بعد 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مرسين.





