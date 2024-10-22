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إطلاق 20 صاروخ "نوعي" من لبنان باتجاه ضواحي تل أبيب

تل أبيب المحتلة
تل أبيب المحتلة
الثلاثاء، 22-10-2024 08:25 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن حزب الله، صباح اليوم الثلاثاء، أنه أطلق صواريخ "نوعية" على "ضواحي تل أبيب" و"صلية صاروخية نوعية" على "قاعدة بحرية" قرب حيفا في إسرائيل.اضافة اعلان


وقال حزب الله إنه قصف "قبة نيريت" في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، فيما ذكر شاهد عيان لوسائل إعلام أجنبية أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب، فيما سمعت أصوات اعتراض صواريخ في سماء المدينة.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غربي ‏حيفا برشقة صاروخية نوعية.

كذلك أعلن الحزب عن استهداف قاعدة غليلوت، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، في ‏ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.

 ولم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر بشرية.

وأفادت وسائل إعلام بأن حركة الطيران توقفت بالكامل في مطار بن غوريون، بالإضافة بإعلان الجيش الإسرائيلي إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.

وبينت بأنه تم إطلاق نحو 20 صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في وسط البلاد، تم رصد نحو 5 صواريخ أطلقت عبر الأراضي اللبنانية، تم اعتراض معظمها، وسقطت في منطقة مفتوحة".

وأضاف البيان "وفي أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الأعلى وشمال الجولان، تم رصد نحو 15 صاروخاً أطلقت عبر الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة".

سكاي نيوز
 
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