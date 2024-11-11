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إطلاق 230 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ الصباح

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 11-11-2024 08:54 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق 230 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم.اضافة اعلان


ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب على لبنان، لتشمل معظم المناطق بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه، في حين لم تسفر المفاوضات عن وقف إطلاق النار حتى الآن.
 
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