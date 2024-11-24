إطلاق 5 صواريخ بعيدة المدى نحو تل أبيب.. وإنذار بإخلاء قرى جنوبية

وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت تقارير صحفية أن 5 صواريخ بعيدة المدى أطلقت من لبنان على تل أبيب ووسط إسرائيل، ما تسبب بتفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.
لكن إسرائيل تقول إن صاروخا واحدا بعيد المدى سقط في إسرائيل بينما اعترضت الدفاعات الجوية الأربعة الأخرى.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض مسيرتين أطلقتا من لبنان.
إلى ذلك، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء إلى سكان 5 بلدات في جنوب لبنان، مطالباً إياهم بالانتقال إلى شمال نهر الأولي.
ودعا المتحدث باسم الجيش سكان زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأرنون ويحمر والقصيبة إلى الإخلاء الفوري تجنباً للقصف والاستهداف .
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