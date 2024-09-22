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إطلاق 75 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
الأحد، 22-09-2024 07:24 ص

الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية برصد إطلاق نحو 75 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، في حين أفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في جنوب الجولان السوري المحتل ومناطق عدة بالجليل الأعلى إثر عمليات إطلاق الصواريخ.

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من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الدفعة الصاروخية التي أطلقت من لبنان تسببت في إصابة منزلين ببلدة كريات بيالك قرب مدينة حيفا.

 
gnews

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