إطلاق 75 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الدفعة الصاروخية التي أطلقت من لبنان تسببت في إصابة منزلين ببلدة كريات بيالك قرب مدينة حيفا.
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