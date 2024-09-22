إطلاق 75 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية برصد إطلاق نحو 75 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، في حين أفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في جنوب الجولان السوري المحتل ومناطق عدة بالجليل الأعلى إثر عمليات إطلاق الصواريخ.

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