إعادة التيار الكهربائي ببطء في كوبا بعد ثاني انقطاع في أسبوع

وقالت شركة الكهرباء الوطنية في منشور على منصة اكس إن "إعادة التيار تجري تدريجيا وفقا لما تسمح به الظروف".
ويُعد هذا الانقطاع الكهربائي الشامل الرابع خلال أقل من ستة أشهر، والتاسع منذ نهاية عام 2024، في الجزيرة البالغ عدد سكانها 9,6 مليون نسمة.
وقد انفصلت شبكة التيار الكهربائي بعد ظهر الجمعة بسبب عطل، بعد يومين فقط من إعادة ربط التيار إثر انقطاع شامل وقع الاثنين.
ووصف الرئيس ميغيل دياز-كانيل السبت الوضع بأنه "مقعد للغاية بسبب الحصار النفطي الأميركي" منذ كانون الثاني/يناير.
ووفقا لشركة الكهرباء، فإن نقص الوقود لا يجعل الشبكة أكثر عرضة للأعطال فحسب، بل يبطئ إعادة التيار لأنه يحول دون استخدام المولدات الاحتياطية التي تعمل بالديزل المستورد.
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