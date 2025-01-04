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إعادة انتخاب الجمهوري مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأميركي

الجمهوري مايك جونسون، رئيسا لمجلس النواب الأمريكي
الجمهوري مايك جونسون، رئيسا لمجلس النواب الأمريكي
السبت، 04-01-2025 11:15 ص
الوكيل الإخباري-  أعيد مساء أمس الجمعة، انتخاب الجمهوري مايك جونسون، رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بعدما صوت لصالحه نائبان إضافيان من حزبه، بحسب واشنطن تايمز.اضافة اعلان


ويحظى النائب المنتخب عن لويزيانا والبالغ 52 عاما، بدعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بحيث كان بحاجة إلى أغلبية بسيطة من الأصوات ليحظى مجدّدا بهذا المنصب الذي يعتبر ثاني أهمّ المناصب السياسية في الولايات المتحدة بعد الرئاسة.

وصوت 3 جمهوريين من حزبه لمرشّحين آخرين، ولم يتسنّ لجونسون الحفاظ على المنصب سوى بعد مفاوضات مطوّلة أفضت إلى عدول نائبين جمهوريين عن خيارهما.

بترا
 
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