الأربعاء 2026-01-21 12:29 م

إعادة تشغيل محطة نووية يابانية هي الأكبر في العالم لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما

أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم أن محطة كاشيوازاكي-كاريوا هذه ستعاود العمل الأربعاء للمرة الأولى منذ كارثة فوكوشيما عام 2011، رغم المخاوف المستمرة بشأن ال
ارشيفية
 
الأربعاء، 21-01-2026 11:39 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم أن محطة كاشيوازاكي-كاريوا هذه ستعاود العمل الأربعاء للمرة الأولى منذ كارثة فوكوشيما عام 2011، رغم المخاوف المستمرة بشأن السلامة لدى السكان.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان "نواصل الاستعدادات لتشغيل المفاعل، ونخطط لإزالة قضبان التحكم بعد الساعة السابعة مساء الأربعاء (10,00 ت غ)، ثم تشغيل المفاعل".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يبلغ عدد شركات البريد العاملة في الأردن 194 شركة منها 180 شركة محلية و14 دولية، وفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها "المملكة" بأن مجموع الرخص الممنوحة لقطاع البري

أخبار محلية 74 رخصة مُنحت لقطاع البريد العام الماضي

فل

فن ومشاهير الموت يفجع الفنان نضال الشافعي

ل

أخبار محلية انتشال مركبة تعرضت للسقوط في قناة الملك عبدالله

قف

فن ومشاهير بكاء وانتقادات.. حقيقة تسريب فيديو قاسي لشيرين عبدالوهاب من المستشفى

مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية هيئة تنظيم الاتصالات تلقت 6472 شكوى في 2025

ن

عربي ودولي صحيفة: واشنطن تعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات جديدة

وزير النقل ونقابة المهندسين يبحثان تعزيز الشراكة في مشاريع النقل

أخبار محلية وزير النقل ونقابة المهندسين يبحثان تعزيز الشراكة في مشاريع النقل

45ف

منوعات لماذا تسرق القطط مكانك المفضل؟



 






الأكثر مشاهدة