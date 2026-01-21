إعادة تشغيل محطة نووية يابانية هي الأكبر في العالم لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما

11:39 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761768 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم أن محطة كاشيوازاكي-كاريوا هذه ستعاود العمل الأربعاء للمرة الأولى منذ كارثة فوكوشيما عام 2011، رغم المخاوف المستمرة بشأن السلامة لدى السكان. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان "نواصل الاستعدادات لتشغيل المفاعل، ونخطط لإزالة قضبان التحكم بعد الساعة السابعة مساء الأربعاء (10,00 ت غ)، ثم تشغيل المفاعل".

تم نسخ الرابط





