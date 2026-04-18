إعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني

الوكيل الإخباري- أعادت إيران، السبت، فتح مجالها الجوي جزئيا للرحلات الدولية العابرة لمناطقها الشرقية، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني.

وقالت هيئة الطيران المدني إن الممرات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي الإيراني مفتوحة أمام الرحلات الدولية العابرة لإيران"، مضيفةً أن بعض المطارات أعيد فتحها أيضا في الساعة السابعة.