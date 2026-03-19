إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر

الوكيل الإخباري- أُعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، الخميس، بعد أن أغلقه الاحتلال الإسرائيلي في 28 شباط، وذلك على خلفية هجومه المشترك مع الولايات المتحدة على إيران.





وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن المعبر أعيد فتحه في الاتجاهين، بعد أن أغلقته قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني.



وأشارت القناة إلى وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين إلى معبر رفح من الجانب المصري، تمهيدًا لدخولهم إلى قطاع غزة.









