إعدام سعودي قتل مصريا بطريقة مروعة في مكة المكرمة

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الداخلية السعودية، يوم الخميس، بيانا أوضحت فيه تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.



وجاء في البيان: "أقدم/ ج. ن. ج ـ سعودي الجنسية ـ على قتل/ م. أ. ع. ح ـ مصري الجنسية، وذلك باستدراجه وضربه وتكبيله ووضعه وهو لا يزال حيا في مركبة المجني عليه وتركه ينزف ومغادرة المكان، مما تسبب في وفاته".



وأضاف البيان: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وذكر البيان: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني يوم الخميس بمنطقة مكة المكرمة".



وأكدت وزارة الداخلية السعودية "حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة"، محذرة في الوقت نفسه "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".