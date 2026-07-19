إعدام شخصين في إيران بعد إدانتهما بقتل أربعة من عناصر الشرطة

01:46 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران الأحد أن سلطات البلاد أعدمت رجلين أدينا بقتل أربعة من عناصر الشرطة خلال احتجاجات واضطرابات شابها العنف في مدينة أصفهان وسط البلاد في كانون الثاني 2026. اضافة اعلان





وقالت الوكالة إن إعدام الرجلين نفذ الأحد بعد عملية تقاضي.









