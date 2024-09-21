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إعدام مدان في كارولاينا الجنوبية للمرة الأولى منذ 13 عاما

صورة غير مؤرخة للمتهم "لفريدي أوينز"
صورة غير مؤرخة للمتهم "لفريدي أوينز"
السبت، 21-09-2024 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   نفّذت الولايات المتّحدة حكم الإعدام الصادر عام 1999 بحق فريدي أوينز الذي قتل أمينة صندوق في كارولاينا الجنوبية (جنوب شرق) عام 1997، في أول عملية إعدام في هذه الولاية منذ 2011.اضافة اعلان


وأعلنت وفاة فريدي أوينز (46 عاما) عند الساعة 18,55 (22,55 بتوقيت غرينتش) بعد تلقيه حقنة قاتلة، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الأميركية.

وهذه أول عملية من بين خمس عمليات إعدام مقررة في أقل من أسبوع في الولايات المتحدة، في خمس ولايات مختلفة.
 
gnews

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