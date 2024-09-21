إعدام مدان في كارولاينا الجنوبية للمرة الأولى منذ 13 عاما

وأعلنت وفاة فريدي أوينز (46 عاما) عند الساعة 18,55 (22,55 بتوقيت غرينتش) بعد تلقيه حقنة قاتلة، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الأميركية.
وهذه أول عملية من بين خمس عمليات إعدام مقررة في أقل من أسبوع في الولايات المتحدة، في خمس ولايات مختلفة.
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