إعصار "جون" يحدث دمارا واسعا في المكسيك

الوكيل الإخباري- ألحق إعصار "جون" المصحوب بأمطار غزيرة أضرارا بالمنازل والمباني والطرق على طول ساحل المكسيك على المحيط الهادئ.

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وقالت السلطات المكسيكية إن 4 أيام من الأمطار الغزيرة المستمرة التي غمرت ولاية أكابولكو تتجاوز بمقدار 3 مرات تقريبا مؤشرات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المكسيك العام الماضي بسبب إعصار "أوتيس" المدمر.