إعصار "جون" يحدث دمارا واسعا في المكسيك

الوكيل الإخباري-
ألحق إعصار "جون" المصحوب بأمطار غزيرة أضرارا بالمنازل والمباني والطرق على طول ساحل المكسيك على المحيط الهادئ.
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وقالت السلطات المكسيكية إن 4 أيام من الأمطار الغزيرة المستمرة التي غمرت ولاية أكابولكو تتجاوز بمقدار 3 مرات تقريبا مؤشرات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المكسيك العام الماضي بسبب إعصار "أوتيس" المدمر.
وقالت أليخاندرا مينديز رئيسة هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية إن جون أغرق ولاية غيريرو بأكثر من 95 سنتيمترا من الأمطار منذ الاثنين الماضي، بينما جلب إعصار "أوتيس" العام الماضي 35 سنتيمترا من الأمطار.