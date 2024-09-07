إعصار يضرب جنوب الصين يوقع ضحايا وخسائر مادية

وضرب الإعصار بعد ظهر أمس الجمعة مدينة وينتشانغ في هاينان، حيث وصلت سرعة الرياح إلى حوالي 245 كيلومترا في الساعة (152 ميلا في الساعة) بالقرب من مركزه.
وأشارت السلطات الوطنية للأرصاد الجوية في الصين إلى أن "ياغي" كان أقوى إعصار خريفي ضرب الصين.
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