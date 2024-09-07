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إعصار يضرب جنوب الصين يوقع ضحايا وخسائر مادية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 07-09-2024 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   قالت السلطات إن إعصارا تسبب بمصرع شخصين وإصابة 92 آخرين على الأقل في جزيرة هاينان بجنوب الصين، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف منزل.

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ويتجه الإعصار "ياغي" حاليا إلى شمال فيتنام عبر خليج تونكين يوم السبت، حيث وصفته السلطات الفيتنامية بأنه "أحد أقوى الأعاصير في المنطقة على مدار العقد الماضي".

وضرب الإعصار بعد ظهر أمس الجمعة مدينة وينتشانغ في هاينان، حيث وصلت سرعة الرياح إلى حوالي 245 كيلومترا في الساعة (152 ميلا في الساعة) بالقرب من مركزه.

وأشارت السلطات الوطنية للأرصاد الجوية في الصين إلى أن "ياغي" كان أقوى إعصار خريفي ضرب الصين.

 
gnews

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