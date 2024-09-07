إعصار يضرب جنوب الصين يوقع ضحايا وخسائر مادية

الوكيل الإخباري- قالت السلطات إن إعصارا تسبب بمصرع شخصين وإصابة 92 آخرين على الأقل في جزيرة هاينان بجنوب الصين، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف منزل.

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