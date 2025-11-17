إعلام أمريكي يكشف عن تحضيرات ترامب لاستقبال بن سلمان

الوكيل الإخباري- يستقبل الرئيس دونالد ترامب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض في 18 نوفمبر، خلال زيارة رسمية تمتد لعدة أيام وهي الأولى له منذ أكثر من سبع سنوات.

