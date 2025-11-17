إعلام أمريكي يكشف عن تحضيرات ترامب لاستقبال بن سلمان

وبحسب ما أفادت تقارير إعلامية أمريكية وعربية، فإنه من المقرر بحث اتفاقيات تعاون دفاعي وأمني بين البلدين، من ضمنها صفقات جديدة لشراء طائرات مقاتلة أمريكية وصواريخ متطورة.
كما يتصدر جدول أعمال الزيارة مناقشة التطبيع السعودي الإسرائيلي، ضمن اتفاقيات أبراهام، حيث يطمح ترامب لتوقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل. واشترطت السعودية لمسار التطبيع وجود خطة واضحة لإقامة دولة فلسطينية.
وكانت الزيارة المرتقبة ترافقت مع إعلان سعودي عن نية استثمار 600 مليار دولار في مشاريع داخل الولايات المتحدة وعقد اتفاقات اقتصادية ضخمة، بعضها لم يتم تنفيذها بالكامل بعد. كما هناك مصالح مالية خاصة تربط إدارة ترامب وعائلته بالسعودية، تشمل مشاريع عقارية وصندوق استثمارات كبير يديره صهره جاريد كوشنر باستثمارات سعودية ضخمة.
