إعلام أميركي: استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران

ووفقاً لما نقلته القناة، فإن المناقشات مستمرة على الرغم من الضربات الأميركية على إيران، والضربات الإيرانية على أهداف أميركية في الشرق الأوسط.
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