الخميس 2026-06-11 04:33 م

إعلام أميركي: استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الخميس، 11-06-2026 03:09 م
الوكيل الإخباري-    ذكرت قناة "سي إن إن" CNN، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أن المفاوضات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق.اضافة اعلان


ووفقاً لما نقلته القناة، فإن المناقشات مستمرة على الرغم من الضربات الأميركية على إيران، والضربات الإيرانية على أهداف أميركية في الشرق الأوسط.
 
 


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