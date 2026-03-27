إعلام أميركي: البنتاغون يخطط لعمليات برية داخل إيران

وبحسب المصادر، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس سيناريوهات لتصعيد عسكري كبير ضد إيران في حال فشل المساعي الدبلوماسية، فيما وضع مسؤولو البنتاغون خططا لنشر قوات برية بهدف السيطرة على أهداف مختلفة داخل البلاد.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في البنتاغون بأن قوات إضافية ستنضم إلى آلاف الجنود والمظليين المنتشرين بالفعل في المنطقة، في حين أكد البيت الأبيض أن "جميع الخيارات العسكرية" تبقى مطروحة أمام الرئيس.
وأشارت المصادر إلى وجود مخاوف داخل الأوساط العسكرية الأميركية من احتمال تكبد خسائر بشرية فادحة في حال تنفيذ عمليات برية داخل إيران.
أخبار متعلقة
-
ترامب: المحادثات "ممتازة".. وتعليق ضرب منشآت الطاقة الإيرانية 10 أيام
-
روبيو: ثمة دول تنقل الرسائل مع إيران وحققنا تقدما ملموسا في هذا المجال
-
إعلان هام صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
-
إعلام عبري: عشرات الإطلاقات الصاروخية من لبنان اتجاه الشمال
-
غارات تستهدف منشآت إنتاج السلاح في إيران
-
الحكومة المصرية تنفي استقبال سفينة محملة بشحنة عسكرية لإسرائيل
-
روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية
-
روسيا: واشنطن أطلعت موسكو على مجريات محادثاتها الأخيرة مع كييف