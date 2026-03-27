الجمعة 2026-03-27 10:04 ص

إعلام أميركي: البنتاغون يخطط لعمليات برية داخل إيران

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري-نسبت شبكة سي إن إن إلى مصادر أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدأت الانتقال من مرحلة القصف الجوي إلى التخطيط لعمليات برية محتملة داخل إيران، في إطار تصعيد الخيارات العسكرية المطروحة.  

اضافة اعلان


وبحسب المصادر، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس سيناريوهات لتصعيد عسكري كبير ضد إيران في حال فشل المساعي الدبلوماسية، فيما وضع مسؤولو البنتاغون خططا لنشر قوات برية بهدف السيطرة على أهداف مختلفة داخل البلاد.


وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في البنتاغون بأن قوات إضافية ستنضم إلى آلاف الجنود والمظليين المنتشرين بالفعل في المنطقة، في حين أكد البيت الأبيض أن "جميع الخيارات العسكرية" تبقى مطروحة أمام الرئيس.


وأشارت المصادر إلى وجود مخاوف داخل الأوساط العسكرية الأميركية من احتمال تكبد خسائر بشرية فادحة في حال تنفيذ عمليات برية داخل إيران.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة