إعلام أميركي: البنتاغون يخطط لعمليات برية داخل إيران

الوكيل الإخباري-نسبت شبكة سي إن إن إلى مصادر أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدأت الانتقال من مرحلة القصف الجوي إلى التخطيط لعمليات برية محتملة داخل إيران، في إطار تصعيد الخيارات العسكرية المطروحة.

وبحسب المصادر، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس سيناريوهات لتصعيد عسكري كبير ضد إيران في حال فشل المساعي الدبلوماسية، فيما وضع مسؤولو البنتاغون خططا لنشر قوات برية بهدف السيطرة على أهداف مختلفة داخل البلاد.



وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في البنتاغون بأن قوات إضافية ستنضم إلى آلاف الجنود والمظليين المنتشرين بالفعل في المنطقة، في حين أكد البيت الأبيض أن "جميع الخيارات العسكرية" تبقى مطروحة أمام الرئيس.