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إعلام أميركي: ترامب يوقع اليوم أمرا تنفيذيا لتخفيف العقوبات عن سوريا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب
 
الإثنين، 30-06-2025 07:31 م

الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة سي.بي.إس على موقع إكس الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع في وقت لاحق اليوم أمرا تنفيذيا يتعلق بتخفيف العقوبات عن سوريا.

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وأعلن ترامب في أيار أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أيار الماضي عن قراره رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تحول سياسي لافت وصفه المجلس الأوروبي بأنه جزء من "نهج تدريجي وقابل للعكس" لدعم الانتقال في سوريا وتعافي اقتصادها.

 
gnews

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