إعلام أميركي: ترامب يوقع اليوم أمرا تنفيذيا لتخفيف العقوبات عن سوريا

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أيار الماضي عن قراره رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تحول سياسي لافت وصفه المجلس الأوروبي بأنه جزء من "نهج تدريجي وقابل للعكس" لدعم الانتقال في سوريا وتعافي اقتصادها.
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