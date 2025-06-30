إعلام أميركي: ترامب يوقع اليوم أمرا تنفيذيا لتخفيف العقوبات عن سوريا

الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة سي.بي.إس على موقع إكس الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع في وقت لاحق اليوم أمرا تنفيذيا يتعلق بتخفيف العقوبات عن سوريا.

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