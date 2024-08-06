إعلام أميركي يتحدث عن اغتيال قيادي حوثي في العراق

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أن الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية.
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