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إعلام أميركي يتحدث عن اغتيال قيادي حوثي في العراق

القيادي الحوثي
القيادي الحوثي




 

الثلاثاء، 06-08-2024 01:15 ص

الوكيل الإخباري-  أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن غارة أميركية قرب بغداد قتلت الأسبوع الماضي قياديا ينتمي لجماعة أنصار الله (الحوثيون) مختصا في تصنيع المسيّرات.


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أن الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية.

gnews

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