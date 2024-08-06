إعلام أميركي يتحدث عن اغتيال قيادي حوثي في العراق

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن غارة أميركية قرب بغداد قتلت الأسبوع الماضي قياديا ينتمي لجماعة أنصار الله (الحوثيون) مختصا في تصنيع المسيّرات.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أن الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية.