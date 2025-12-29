إعلام: إدارة ترامب ترحل المهاجرين إلى بلدان ثالثة خارج الإجراءات القضائية

ونقلت الصحيفة: "تطلب وزارة الأمن الداخلي من المحاكم رفض طلبات اللجوء بطريقة ميسرة دون عقد جلسات استماع وإرسال المهاجرين إلى بلد ثالث حيث يمكنهم الحصول على المساعدة، حتى لو لم يكن لديهم أي صلة بهذه البلدان".
ويشير المنشور إلى أن السلطات الأمريكية تستخدم اتفاقيات الترحيل إلى بلدان ثالثة مثل أوغندا وهندوراس والإكوادور.
وقال مسؤول لم تذكر الصحيفة اسمه: "لم يتم تصميم سياسة اللجوء لمنح الناس فرصة اختيار البلد الذي يرحلون إليه.. فما دامت الولايات المتحدة واثقة من أنه يمكن ترحيلهم (المهاجرين) بنجاح إلى بلد آخر لن يتعرضوا فيه للخطر، فلا يوجد سبب للسماح لهم بالبقاء هنا".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه خلال عام 2025، قامت السلطات بترحيل أكثر من 2.5 مليون مهاجر غير قانوني من الولايات المتحدة، مضيفة أن هذه الأرقام هي مجرد بداية.
وفي يوم التنصيب في 20 يناير، وعد ترامب في خطابه الأول بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بوقف تسلل غير القانونيين فورا إلى الأراضي الأمريكية وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين، كما فرض نظام طوارئ على مستوى البلاد فيما يتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.
