إعلام إسرائيلي: إطلاق النار على مشتبه به

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية ان الشرطة والمخابرات تحققان في أن الشخص المشبوه كان يستعد لتنفيذ عملية تفجيرية.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع عدد مصابي اعتداء الدهس في ميونيخ إلى 30
-
مقتل 6 عمال وإصابة 7 آخرين جراء حريق في كوريا الجنوبية
-
طهران ترد على بيروت بعد رفضها هبوط طائرة إيرانية
-
مقتل 11 شخصا بانفجار منجم للفحم في باكستان
-
تعليق الدراسة لمدة يومين في هذه الدولة!
-
كان على متنها.. خلل يصيب طائرة وزير الخارجية الأمريكي
-
الاحتلال الإسرائيلي يخرق مجددا اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
-
روبيو: الخطة الوحيدة المتاحة هي نقل الفلسطينيين خارج غزة