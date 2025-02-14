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إعلام إسرائيلي: إطلاق النار على مشتبه به

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
الجمعة، 14-02-2025 12:55 م

الوكيل الإخباري-   افادت وسائل إعلام إسرائيلية ان الشرطة تطلق النار على شخص يشتبه بحمله جسما مشبوها في مدينة طمرة شمالي إسرائيل.

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وأضافت القناة 12 الإسرائيلية ان الشرطة والمخابرات تحققان في أن الشخص المشبوه كان يستعد لتنفيذ عملية تفجيرية.

 
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