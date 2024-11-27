 
الأربعاء 2024-11-27 12:20 م
 

إعلام إسرائيلي: إطلاق نار تحذيري في كفركلا

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أرشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 10:36 ص

الوكيل الإخباري- ذكر موقع واللا الإسرائيلي أن من يُعتقد أنهم عناصر من حزب الله وصلوا إلى كفركلا جنوبي لبنان قرب الحدود مع المطلة مما دفع الجيش الإسرائيلي لإطلاق أعيرة تحذيرية وإبعادهم.

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وكانت منصات لبنانية نشرت فيديوهات لوصول سيارات إلى المنطقة الحدودية حيث ما يزال الجيش الإسرائيلي يتمركز، وذلك بعد أن دعا الجيش اللبناني السكان للتأني قبل العودة إلى قراهم جنوبي لبنان، كما أمر الجيش الإسرائيلي اللبنانيين بعدم العودة إلى القرى المحاذية للحدود قبل إعلانها آمنة.

 
gnews

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