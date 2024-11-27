إعلام إسرائيلي: إطلاق نار تحذيري في كفركلا

الوكيل الإخباري- ذكر موقع واللا الإسرائيلي أن من يُعتقد أنهم عناصر من حزب الله وصلوا إلى كفركلا جنوبي لبنان قرب الحدود مع المطلة مما دفع الجيش الإسرائيلي لإطلاق أعيرة تحذيرية وإبعادهم.

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