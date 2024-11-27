إعلام إسرائيلي: إطلاق نار تحذيري في كفركلا

وكانت منصات لبنانية نشرت فيديوهات لوصول سيارات إلى المنطقة الحدودية حيث ما يزال الجيش الإسرائيلي يتمركز، وذلك بعد أن دعا الجيش اللبناني السكان للتأني قبل العودة إلى قراهم جنوبي لبنان، كما أمر الجيش الإسرائيلي اللبنانيين بعدم العودة إلى القرى المحاذية للحدود قبل إعلانها آمنة.
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