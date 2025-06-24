الثلاثاء 2025-06-24 08:41 ص
 

إعلام إسرائيلي: إغلاق المجال الجوي لإسرائيل حتى إشعار آخر

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 07:43 ص

الوكيل الإخباري - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي لإسرائيل حتى إشعار آخر.

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في حين قالت الجبهة الداخلية إن على سكان شمال إسرائيل البقاء قرب الأماكن المحصنة.

 
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